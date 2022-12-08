Okul arkadaşından öldüresiye dayak

AİLESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.



Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti" dedi.