Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet

03.12.2025 16:03

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ilkokulda akran şiddeti yaşandı.

 

İlkokul bahçesinde bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip sonrasında tekme ve yumruklarla dövdü.

Şiddete uğrayan öğrencinin ailesi, öğrencilerden şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği de belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

 

Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazı öğrencilerin de acımasızca "Vurun acımayın." dediği duyuldu. 