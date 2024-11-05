Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye
Ordu'da eğitimin ilk gününde 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarpıp ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, tahliye edildi. Acılı aile karara tepki gösterdi.
Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki cip, uyum haftası için okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.
Tutuklanan Banu Kaya hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.