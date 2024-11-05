Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye

Ordu'da eğitimin ilk gününde 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarpıp ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, tahliye edildi. Acılı aile karara tepki gösterdi.

Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 1

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki cip, uyum haftası için okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.

Tutuklanan Banu Kaya hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 2

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TAHLİYE ÇIKTI

Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Banu Kaya, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Banu Kaya'nın cezasına ilişkin Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanık avukatı ve savcı tarafından ayrı ayrı itirazlar yapıldı. İtirazlar sonucu mahkeme heyeti, Banu Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 3

"ÇOCUĞUMUZU OKULDAN CENAZEYESİYLE GERİ ALDIK"

Tahliye kararına tepki gösteren Miray'ın babası Yakup Arslan, "Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık." dedi.

Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 4

Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporu ile sabit olduğunu dile getiren baba Arslan, "Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle, daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen, bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır." dedi.

Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 5

"DEVLETİMİZDEN ADALET BEKLİYORUZ"

"Okul bahçesinde küçük kızımın ölümüne asli ve tam kusuruyla neden olan sanık sadece 2 ay cezaevinde kalmıştır." diye konuşan baba Arslan, "Bu karar aile olarak acımızı katladı. Çocuğumuzun ölümüne mi yoksa çocuğumuzun ölümüne neden olan kişinin sadece 2 ay cezaevinde kalmasına mı üzülelim? Bu tahliye kararı karşı karşısında şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. Bunu kabul edebilmemiz ve anlayabilmemiz mümkün değildir. Suçların cezasız kalmasını, küçük çocukları asli ve tam kusuruyla öldürenlerin yalnızca 2 ay cezaevinde kalmasını kabul etmiyoruz. Devletimizden adalet bekliyoruz." diye konuştu.

Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye - 6
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