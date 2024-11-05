Okul bahçesinde Miray'ı ezen öğretmene tahliye

"DEVLETİMİZDEN ADALET BEKLİYORUZ"

"Okul bahçesinde küçük kızımın ölümüne asli ve tam kusuruyla neden olan sanık sadece 2 ay cezaevinde kalmıştır." diye konuşan baba Arslan, "Bu karar aile olarak acımızı katladı. Çocuğumuzun ölümüne mi yoksa çocuğumuzun ölümüne neden olan kişinin sadece 2 ay cezaevinde kalmasına mı üzülelim? Bu tahliye kararı karşı karşısında şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. Bunu kabul edebilmemiz ve anlayabilmemiz mümkün değildir. Suçların cezasız kalmasını, küçük çocukları asli ve tam kusuruyla öldürenlerin yalnızca 2 ay cezaevinde kalmasını kabul etmiyoruz. Devletimizden adalet bekliyoruz." diye konuştu.