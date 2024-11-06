Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem

Mamak’ta üç yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu’nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı.

Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı.