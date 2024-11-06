Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem

Ankara’da bir okulun istinat duvarı kaydı. Kayan duvar nedeniyle bahçede çökme tehlikesi oluştu. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan okul bahçesinde, riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi. Veliler, önlemin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.

Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem - 1

Mamak’ta üç yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu’nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı.

Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem - 2

Okul yönetimi, duvarın yıkılması ve okul bahçesinin çökme riskine karşı önlem aldı.

Riskli bölüme okul sıraları yerleştirilip, öğrencilerin bu alana geçişi yasaklandı.

Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem - 3

Öğrenci velileri, okulda bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin zaman zaman sıraların arkasındaki riskli bölüme geçtiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem - 4

Öğrencilerin bahçede geçirdiği süreyi azaltmak için teneffüs sürelerini kısaltan okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

DAHA FAZLA GÖSTER