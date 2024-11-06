Okul bahçesindeki çökme tehlikesine sıralı önlem
Ankara’da bir okulun istinat duvarı kaydı. Kayan duvar nedeniyle bahçede çökme tehlikesi oluştu. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan okul bahçesinde, riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi. Veliler, önlemin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.
Mamak’ta üç yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu’nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı.Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı.