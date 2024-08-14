Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü

Hakkari'de bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 58 yaşındaki Ferzinde Sevik hayatını kaybetti.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 1

Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 2

Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 3

Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 4

İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 5

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 6 çocuk babası Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 6

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 7
Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü - 8
DAHA FAZLA GÖSTER