Okul müdürünü tüfekle vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı
23.12.2025 09:17
DHA
Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü bahçede pompalı tüfekle vuran 7'nci sınıf öğrencisinin sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı.
Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdür, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
TUTUKLANDILAR
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.