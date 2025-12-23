Okul müdürünü tüfekle vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı

23.12.2025 09:17

DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü bahçede pompalı tüfekle vuran 7'nci sınıf öğrencisinin sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı.

DHA

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

DHA

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdür, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. 

DHA

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 

Zanlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı.

 

Zanlının "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim." notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.