Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüsü! İşte babasıyla atış talimi yaptığı anlar

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli, saldırıdan iki gün önce poligona gidip atış talimi yaptıklarını anlatmıştı .

Baba Mersinli, "Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim." demişti.

Oğlu atış yaptığı sırada fotoğraflar da çektiğini anlatan baba, bu fotoğrafları hatıra olarak kalması için oğluna gönderdiğini ifade etmişti.

Mersinli, "Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış." diye konuşmuştu.