Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüsü! İşte babasıyla atış talimi yaptığı anlar
16.04.2026 16:37
İHA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin poligonda babasıyla atış talimi yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin eski bir emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli ile poligonda atış talimi yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
NİŞAN ALIP ATEŞ EDİYOR
Babasına ait silahlarla okulu basan saldırgan Mersinli, söz konusu görüntülerde hedeflere nişan alıp ateş ederken görülüyor.
Bu sırada saldırganın yanında babasının da olduğu görülüyor.
Görüntülerde, eski emniyetçi olan babanın çocuğa nişan alması konusunda yardımcı oluyor.
Saldırganın birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı da videoda yer alıyor.
BABA İFADESİNE NE DEMİŞTİ?
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli, saldırıdan iki gün önce poligona gidip atış talimi yaptıklarını anlatmıştı.
Baba Mersinli, "Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim." demişti.
Oğlu atış yaptığı sırada fotoğraflar da çektiğini anlatan baba, bu fotoğrafları hatıra olarak kalması için oğluna gönderdiğini ifade etmişti.
Mersinli, "Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış." diye konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.
Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.
Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Mersinli, saldırı sonrasında intihar etti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dün bilgi verirken, Mersinli'nin iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.