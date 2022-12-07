Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Van'da devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 1

Van'ın Gevaş ilçesinde seyahat eden okul servis minibüsü devrildi.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 2

Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında gerçekleşti.

Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 3

Kazada 11 öğrenci yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 4

Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi.

Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 5

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - 6

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