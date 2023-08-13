Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2023 okul servisi ücret tarifesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Zamların ardından merak edilenlerden biri de okul servis ücretleri oldu. Öğrenci velileri ve servisçiler yeni tarifeyi merak ediyor. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşülmüştü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından okullarda servis ücretlerinin yeni ücret tarifesi merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 eğitim döneminde geçerli olacak okul servis ücretleri...