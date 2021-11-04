Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde bir otomobil önünde ilerleyen traktörün römorkuna çarptı. Kazaya arkadan gelen okul servisi de karıştı. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, 7’si öğrenci 8 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA 04.11.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 09:54

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 1

’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 2

Edinilen bilgiye göre kaza Zile - Ankara karayolunda meydana geldi.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 3

Abdullah Candan otomobiliyle seyir halindeyken aynı yönde giden Temel Perçen’in kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 4

Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 5

Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7’si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 6

Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - 7

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