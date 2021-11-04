Okul servisi kaza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Haberler - İHA 04.11.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 09:54
Tokat’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Zile - Ankara karayolunda meydana geldi.
Abdullah Candan otomobiliyle seyir halindeyken aynı yönde giden Temel Perçen’in kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.
Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.
Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7’si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı.