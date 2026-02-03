Okul tuvaletinde kamera skandalı. Düzenek kaldırıldı, soruşturma sürüyor
03.02.2026 10:54
İHA
Isparta'da bir ortaokulun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinin üst bölümlerinde kamera cihazlarının yer aldığına dair görüntülerin ortaya çıkmışi veliler ve öğrenciler duruma tepki göstermişti.
Artan tepki ve şikayetlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
MÜFETTİŞLER OLAYI SORUŞTURUYOR
Konuya ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak yaptığı açıklamada, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek, "Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak, "Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
KAMERALAR TUVALETTEN SÖKÜLDÜ
Kişisel mahremiyetin ihlaline karşı olduklarını da dile getiren Ocak, "Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz. Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır." diye konuştu.
Yaşanan skandal gelişmelerin ardından söz konusu güvenlik kameralarının okuldan söküldü.