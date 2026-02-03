Okul tuvaletinde kamera skandalı. Düzenek kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Konuya ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak yaptığı açıklamada, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek, "Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak, "Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır." ifadelerini kullandı.