Okul zili tarihe karışıyor
22.11.2025 14:34
AA
Tokat'ın Pazar ilçesinde "Zilsiz Okul Projesi" kapsamında 22 okulda eğitim gören 1600 öğrenci, zil sesi duymadan eğitimlerini sürdürüyor.
Özdisiplin ve Sorumluluk
İlçe genelindeki 22 okulda okuyan öğrenciler, zil çalmadan okula geliyor, teneffüslerde dışarı çıkıyor, sınıfa dönüyor ve derslerine başlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen bu projeyle öğrencilerde özdisiplin ve sorumluluk bilincinin artması planlanıyor.
Öğretmenler Endişeyle Yaklaşmıştı
Bu proje ilk gündeme geldiğinde öğretmenler tarafından endişeyle yaklaşılmıştı. Ancak şuan süreçtten ve öğrencilerde gözlemlenen değişimlerden öğretmenler de memnun. Öğrenciler ise ilk başta zorlandıklarını şuan mutlu olduklarını özgüvenlerinin gelişmesinde bu projenin etkisi olduğunu dile getiriyor.