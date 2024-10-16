Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, mobbinge maruz kaldığını iddia ederek tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Panik yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırgan öğretmen gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler'de görev yaptığı lisede silahla ateş eden öğretmen gözaltına alındı.
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 14.30 sıralarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.