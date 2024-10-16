Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti

İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, mobbinge maruz kaldığını iddia ederek tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Panik yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırgan öğretmen gözaltına alındı.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler'de görev yaptığı lisede silahla ateş eden öğretmen gözaltına alındı.

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 14.30 sıralarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 2

Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A., doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 3

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 4

Polis, öğretmeni gözaltına aldı.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 5

Serdar A.'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 6

Öğretmenin, okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Okulda korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti - 7

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DAHA FAZLA GÖSTER