Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri

Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili 14 Nisan Cuma günü çaldı. Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

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Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri - 2

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri - 3

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ayın kaçında bitecek? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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