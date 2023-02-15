Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında sona erecek? Deprem bölgesi (10 il) ve 71 ilde farklı tarihler belirlendi

2022-2023 eğitim öğretim yılında 2. dönemin başlayacağı tarihler belli oldu. 71 ilde ve deprem bölgesinde okulların açılışı için farklı tarihler belirlendi. 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılması kararlaştırılırken, depremin etkilediği 10 ilde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya) eğitime 1 Mart'a kadar ara açıklaması geldi. 1 Mart'tan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği yapılan değerlendirmeler ardından belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda okulların durumuna da değindi.
Erdoğan, deprem bölgesindeki eğitim süreciyle ilgili alınan kararları;
"Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda 2'nci dönemde devam şartının aranmayacağını bildirerek, "Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır. Deprem bölgesindeki 20 bin 868 okul binasından sadece 95'inin yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibariyle isteyen öğrencilerimiz için bu 10 ilimizdeki buna Elazığ'da ilave edeceğim; 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitim öğretime başlama imkanı veriyor. Çocuklarına diğer illerde okullara nakletmek isteyen ailelerimizin tamamının talebini karşılayacak kapasite oluşturduk. Eğitimci ordumuzun barınmadan gıdaya, arama-kurtarmadan destek organizasyonlarına kadar her alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. " sözleriyle hatırlattı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda tarihin değişebileceği sinyalini vermişti.
Özer, deprem bölgesindeki okullar için; "71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.
Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." açıklamasında bulundu.