Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında sona erecek? Deprem bölgesi (10 il) ve 71 ilde farklı tarihler belirlendi

Erdoğan, deprem bölgesindeki eğitim süreciyle ilgili alınan kararları;



"Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda 2'nci dönemde devam şartının aranmayacağını bildirerek, "Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır. Deprem bölgesindeki 20 bin 868 okul binasından sadece 95'inin yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibariyle isteyen öğrencilerimiz için bu 10 ilimizdeki buna Elazığ'da ilave edeceğim; 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitim öğretime başlama imkanı veriyor. Çocuklarına diğer illerde okullara nakletmek isteyen ailelerimizin tamamının talebini karşılayacak kapasite oluşturduk. Eğitimci ordumuzun barınmadan gıdaya, arama-kurtarmadan destek organizasyonlarına kadar her alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. " sözleriyle hatırlattı.