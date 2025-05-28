Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi
Okulların kapanış tarihi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmek için okulların kapanacağı günü bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sene başında yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli olmuştu. Fakat Kurban Bayramı ve okulların kapanacağı tarihin çok yakın olması nedeniyle, "Yaz tatili erken mi başlayacak? Okullar erken mi kapanacak?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bakan Yusuf Tekin tarafından ise okulların erken kapanacağı iddiasına yanıt geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
2024-2025 okulların kapanış tarihi, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Yaz tatili planlamasını okulların kapanacağı güne göre yapan öğrenciler, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından konuyla alakalı açıklamalar yapıldı. Peki, okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi.