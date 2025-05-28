Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi

Okulların kapanış tarihi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmek için okulların kapanacağı günü bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sene başında yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli olmuştu. Fakat Kurban Bayramı ve okulların kapanacağı tarihin çok yakın olması nedeniyle, "Yaz tatili erken mi başlayacak? Okullar erken mi kapanacak?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bakan Yusuf Tekin tarafından ise okulların erken kapanacağı iddiasına yanıt geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi - 1

2024-2025 okulların kapanış tarihi, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Yaz tatili planlamasını okulların kapanacağı güne göre yapan öğrenciler, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından konuyla alakalı açıklamalar yapıldı. Peki, okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi - 2

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar.

Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi - 3

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefeyle başlayacak, bayram ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek.

Bu durumda bayram tatili, okulların kapanmasına yaklaşık bir hafta kala başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi - 4

YAZ TATİLİ İLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini sorgularken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda herhangi bir takvim değişikliği yapılmadığı ifade edildi.

Ancak bazı okullar, özellikle özel okullar ve sınav takvimi erken biten sınıflar (12. sınıflar gibi), bayram haftasında eğitim faaliyetlerine ara verebilir. Bu durumda öğrenciler için yaz tatili fiilen erkenden başlamış olabilir.

Okullar ne zaman kapanacak, erken kapanır mı? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı bitiş tarihi - 5

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yaz tatilinin erkene çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, bayram haftasında bazı esnekliklerin tanınabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken “Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER