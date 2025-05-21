Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili erkene mi çekildi? 2025 Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili birleşecek mi?
2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin erkene alınıp alınmadığını merak ediyor. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nın okulların kapanış tarihine yakın bir döneme denk gelmesi, “Yaz tatili Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?” sorularını gündeme taşıdı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili erkene mi çekildi? 2025 Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili birleşecek mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim ve ayrıntılar.
Yaz tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yazının tatil planlarını yapmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı’nın haziran ayına yani okulların kapanış tarihinden 1 hafta önceye denk gelmesi, gözleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine çevirdi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Bayram tatili ve yaz tatili birleştirilecek mi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar ve MEB'den yapılan açıklama.