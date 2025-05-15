Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025)
Yaz tatili için geri sayım başlarken gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı tarihleri, okulların açık olduğu günlere denk geliyor. Kurban Bayramı tatil olduğundan okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilecek. Bayram tatilinin 9 gün olması durumunda yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla yaz tatili tartışmalarına son noktayı koydu. Bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili öne mi çekildi? İşte, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları…
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. 2024-2025 eğitim yılında 9 Eylül’de okullarda eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatilini geride bırakırken yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini aldıktan sonra yaz tatili başlayacak. MEB’in dönem başında duyurduğu takvimde okulların 20 Haziran’da kapanacağı bilgisi yer aldı. Kurban Bayramı ve yaz tatili tarihlerinin yakın olması sebebiyle ise yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda tatil 9 güne uzatılırken kamu kurumu çalışanları idari izin yaptı. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacağından okullarda eğitim verilmeyecek. Peki Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…