Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025)

Yaz tatili için geri sayım başlarken gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı tarihleri, okulların açık olduğu günlere denk geliyor. Kurban Bayramı tatil olduğundan okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilecek. Bayram tatilinin 9 gün olması durumunda yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla yaz tatili tartışmalarına son noktayı koydu. Bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili öne mi çekildi? İşte, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları…

Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025) - 1

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. 2024-2025 eğitim yılında 9 Eylül’de okullarda eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatilini geride bırakırken yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini aldıktan sonra yaz tatili başlayacak. MEB’in dönem başında duyurduğu takvimde okulların 20 Haziran’da kapanacağı bilgisi yer aldı. Kurban Bayramı ve yaz tatili tarihlerinin yakın olması sebebiyle ise  yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda tatil 9 güne uzatılırken kamu kurumu çalışanları idari izin yaptı. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacağından okullarda eğitim verilmeyecek. Peki Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025) - 2

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLURSA OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bayram tatili uzatılarak 9 güne tamamlanmıştı. Bu karar özel sektörü kapsamazken memurlar için idari tatil ilan edilmişti.

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran tarihinde başlayacak. 6 Haziran cuma gününe denk geldiğinden bayram tatilinin ilk iki günü hafta sonuna denk gelecek.

Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Tatilin 9 güne uzatılması için 2,3, 4 Haziran tarihlerinin tam gün, 5 Haziran tarihinin ise yarım gün idari izin ilan edilmesi gerekiyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken kapanacağı iddialarını yalanlamıştı.

Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025) - 3

OKULLARIN ERKEN KAPANMASI GÜNDEMDE YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi. Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken “ Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025) - 4

MEB 2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu eğitim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yaparken yarıyıl tatilini ise Ocak ayında tamamladı.

İkinci dönem ara tatili ise Mart ayı sonunda başladı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar bu yıl 20 Haziran cuma günü kapanacak. Bir sonraki eğitim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili toplam 80 gün sürecek.

Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025) - 5

BAYRAM TATİLİNDE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPALI

6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı tatili uzatılmadığı takdirde arefe günüyle birlikte tatil toplam 4.5 gün sürecek.

Bayram boyunca okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Benzer şekilde arefe gününde de eğitim faaliyetleri yarım gün olacak.

Okullar ve üniversitelerin yanı sıra belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, noterler, eczaneler ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

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