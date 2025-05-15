Okullar ne zaman kapanıyor? Bayram tatili 9 gün olursa okullar erken mi kapanacak? (MEB yaz tatili takvimi 2025)

OKULLARIN ERKEN KAPANMASI GÜNDEMDE YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi. Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken “ Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.