Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi)

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.



Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.