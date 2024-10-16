Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi)
Okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından merak ediliyor. Valiliklerden yapılan açıklama sonrasında 3 ilde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Malatya'da yaşanan depremin çevre illerden de hissedilmesiyle birlikte, hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi?
Hangi illerde okulların tatil edildiği, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından bazı illerde okullar 1 gün tatil edildi. Peki, Okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?