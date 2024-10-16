Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi)

Okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından merak ediliyor. Valiliklerden yapılan açıklama sonrasında 3 ilde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Malatya'da yaşanan depremin çevre illerden de hissedilmesiyle birlikte, hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 1

Hangi illerde okulların tatil edildiği, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından bazı illerde okullar 1 gün tatil edildi. Peki, Okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

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Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 2

OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından bazı illerde okullar tatil edildi.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde 1 günlüğüne tatil edilen okullar belli oldu.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 3

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Malatya'da yaşanan depremin ardından 3 ilde okulların tatil edildiği açıklandı.

İşte valiliklerden yapılan açıklamalara göre tatil edilen okullar;

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 4

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL

Vali Numan Hatipoğlu’nun talimatıyla yaşanan deprem sonrası Elazığ'da eğitime 1 gün (16 Ekim Çarşamba) ara verildi.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 5

MALATYA'DA OKULLAR TATİL

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla il genelinde 16 Ekim 2024 tarihi itibariyle resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim-ögretime bir (1) gün süre ile ara verildi.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 6

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL

Bugün Malatya’da meydana gelen ve Şanlıurfa'da da hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 7

BATMAN'DA OKULLAR TATİL

Bugün Malatya ilinde meydana gelen ve Batman'da da hissedilen deprem nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 8

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Adıyaman genelinde 16 Ekim 2024 tarihi itibariyle resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim-ögretime bir (1) gün süre ile ara verildi.

Okullar tatil mi, yarın tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? (16 Ekim tarihli tatil edilen okullar listesi) - 9

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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