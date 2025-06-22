Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi

Okulların tatil tarihleri, yaz tatilini geçirmeye başlayan öğrencilerin gündeminde. 8 Eylül'de başlayacak eğitim ve öğretim süreci öncesinde ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrencileri 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimine tabi tutulacak. Peki, okullarda ara tatiller ne zaman, 15 tatil hangi tarihte? İşte, okulların açılış ve kapanış tarihleri...