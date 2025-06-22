Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. 20 Haziran'da karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline başladı. Tatilin ardından 8 Eylül 2025 tarihinde yeni eğitim yılı başlıyor. Öğrenciler ve veliler kadar öğretmenler de 2025-26 tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman, hangi gün açılıyor?

Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi - 1

Okulların tatil tarihleri, yaz tatilini geçirmeye başlayan öğrencilerin gündeminde. 8 Eylül'de başlayacak eğitim ve öğretim süreci öncesinde ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrencileri 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimine tabi tutulacak. Peki, okullarda ara tatiller ne zaman, 15 tatil hangi tarihte? İşte, okulların açılış ve kapanış tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalandı. Öğrencilerin 2025-26 yılındaki ilk ders zili ise 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İlkokul 1. sınıf ile okul öncesi öğrenciler 1-5 Eylül'de sınıfları dolduracak.

Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi - 3

ARA TATİL TARİHLERİ

Yeni eğitimve öğretim yılının birinci dönem ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda 15 tatil ya da sömestr, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasına denk gelecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar yaz tatilinden sonra ne zaman açılacak? 2025-26 ilk ara tatil hangi tarihte? MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi - 5

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullar 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER