Okullara 30 bin personel alımı başvurusu ne zaman? MEB temizlik görevlisi alımında son durum

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve çalışma bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak." dedi.



Okullardaki temizlik personeli istihdamına ilişkin soru üzerine Tekin, şu anda 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu söyledi.



Taşeron personelle sürecin yönetildiğini hatırlatan Tekin, taşeronların kadroya geçtikten sonra sorun çıktığını ve bunu çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte toplum yararına program projesini başlattıklarını kaydetti.



Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.



Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:



"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat, iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Bu yüzden okullarımızda birkaç hafta içerisinde bu sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bazı illerde tamamı, bazı illerde çok azı ama toplamda yüzde 25 oldu. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Saha ziyaretlerimizde okullarda sistemin aksadığını görünce bakanımızla tekrar konuştuk. En son dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak. İş gücü ürün programına başvuru ve işlevselliğini test ettik, aksaklıkları hissettik, kendileri de bu konuda bize yardımcı oldular. Pazartesi itibariyle süreci başlatacağız."



Bakan Tekin, kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen kişilerin de devam edeceğini, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde 30 bin istihdamla sorunun çözülmüş olacağını kaydetti.