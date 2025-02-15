Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi)
İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan milyonlarca öğrenci Mart ayına kısa bir zaman kala ikinci ara tatil tarihlerini gündemine aldı. Ocak ayında yarıyıl tatilini yapan öğrenciler, yaklaşık 2 hafta dinlenme fırsatı yakalamıştı. Uzun soluklu tatil planlaması yapacak aileler ise benzer tarihlere denk gelen Ramazan Bayramı tatili ve ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Diyanet takvimine göre 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleştirilecek mi? İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi…
Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. 16 milyondan fazla ve 1.5 milyon öğretmen ikinci dönemde benzer şekilde ara tatil yapacak. Öğrenciler, yorucu ve yoğun geçen dönem arasında ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullar resmi ve dini bayram günlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci ara tatil uygulanacak tarihler dikkat çekerken veliler ve öğrenciler, takvime odaklandı. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…