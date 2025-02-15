Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi)

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan milyonlarca öğrenci Mart ayına kısa bir zaman kala ikinci ara tatil tarihlerini gündemine aldı. Ocak ayında yarıyıl tatilini yapan öğrenciler, yaklaşık 2 hafta dinlenme fırsatı yakalamıştı. Uzun soluklu tatil planlaması yapacak aileler ise benzer tarihlere denk gelen Ramazan Bayramı tatili ve ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Diyanet takvimine göre 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleştirilecek mi? İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi…

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi) - 1

Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. 16 milyondan fazla ve 1.5 milyon öğretmen ikinci dönemde benzer şekilde ara tatil yapacak. Öğrenciler, yorucu ve yoğun geçen dönem arasında ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullar resmi ve dini bayram günlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci ara tatil uygulanacak tarihler dikkat çekerken veliler ve öğrenciler, takvime odaklandı. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi) - 2

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Mart ayına kısa bir zaman kala öğrenci, öğretmen ve veliler, ikinci ara tatil tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3 Şubat 2025’te başlayan ikinci dönem 20 Haziran’da sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak. 

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi) - 3

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı, 30 Mart- 1 Nisan 2025 tarihlerinde olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ise ikinci ara tatilin 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında uygulanacağı duyuruldu.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi) - 4

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalışma takvimini oluştururken bayram tarihlerini dikkate aldı. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? (MEB 2024-2025 eğitim takvimi) - 5

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okulların açılması: 9 Eylül 2024

İlk ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl (Sömestr) tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025

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