Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak

9. SINIFLARDA SINIFTA KALMA TELAŞI

Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.



Eğitim öğretim yılının başında yapılan yönetmelik değişikliği ile liselerde sınıfta kalma geri getirildi. Buna göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak. Devamsızlık hakkını aşanlar da sınıf tekrarına bırakılacak. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.