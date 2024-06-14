Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için yılının son ders zili bugün çalacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Eğitim öğretim yılının başında liselerde sınıfta kalma geri getirilmişti. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Eğitim öğretim yılının başında liselerde sınıfta kalma geri getirilmişti. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor.