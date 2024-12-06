Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik

MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan yönetmeliğe göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul- aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Peki, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, yeni kıyafet yönetmeliği nasıl olacak?

Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğe göre , ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik - 2

4 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GEÇMEDEN KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik - 3

PEDAGOJİK ESASLARA UYGUN OLACAK

Belirlenen okul kıyafeti ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.


Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik - 4

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.

Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı? MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik - 5

SAĞLIK ÖZRÜ BULUNAN ÖĞRENCİLERE İZİN VERİLECEK

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER