Okullarda serbest kıyafet kalktı mı? Serbest kıyafetle okula gitmek yasaklanacak mı? Kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğe göre , ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.