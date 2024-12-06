Okullarda serbest kıyafet kalktı mı? Serbest kıyafetle okula gitmek yasaklanacak mı? Kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan yönetmeliğe göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul- aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Peki, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, yeni kıyafet yönetmeliği nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğe göre , ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.