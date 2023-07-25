Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi
Farklı kademelerde eğitim alan 19 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 aylık yaz tatili süresince atacak olan öğrencilere yanıt ise MEB'den geldi. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?
Milyonlarca öğrenci yaklaşık bir aydır tatilin tadını çıkarıyor. Ağustos ayına kısa bir zaman kalması ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...