Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi



Milyonlarca öğrenci yaklaşık bir aydır tatilin tadını çıkarıyor. Ağustos ayına kısa bir zaman kalması ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...