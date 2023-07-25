Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi

Farklı kademelerde eğitim alan 19 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 aylık yaz tatili süresince atacak olan öğrencilere yanıt ise MEB'den geldi. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi - 1


Milyonlarca öğrenci yaklaşık bir aydır tatilin tadını çıkarıyor. Ağustos ayına kısa bir zaman kalması  ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

İLK ARA TATİL O TARİHTE

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim takvimi - 3

EĞİTİM YILININ BİTİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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