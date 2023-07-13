Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi
MEB'e bağlı okulların açılmasına uzun bir dönem olmasına rağmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni döneme ilişkin yayınlamış olduğu 2023-2024 eğitim öğretim takvimini sorguluyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar eylül ayında açılacak. Yüz binlerce öğrenci ve eğitimci, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı ve ara tatillerin kaç gün olacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 yaz tatilinin biteceği tarih...