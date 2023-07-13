Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

MEB'e bağlı okulların açılmasına uzun bir dönem olmasına rağmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni döneme ilişkin yayınlamış olduğu 2023-2024 eğitim öğretim takvimini sorguluyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar eylül ayında açılacak. Yüz binlerce öğrenci ve eğitimci, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı ve ara tatillerin kaç gün olacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 yaz tatilinin biteceği tarih...

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi - 2

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi - 3

DÖNEM O TARİHTE SON BULACAK

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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