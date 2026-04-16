Okulun WhatsApp grubuna tehdit mesajı: Ses kaydı gönderip, 10 öğrencinin ismini verdi
16.04.2026 15:30
DHA
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından benzer eylemler gerçekleştireceklerini söyleyip paylaşım yapan iki öğrenciden biri tutuklandı, diğeri gözaltında.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Saldırıların ardından sosyal medyada birçok tehdit paylaşımı yapıldı.
Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak çok sayıda hesap engellendi, 95 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da saldırı planı yaptığına ilişkin paylaşım yapan bir öğrenci tutuklanırken, Bolu'da ise okulun WhatsApp grubuna sesli tehdit mesajı gönderen bir öğrenci gözaltına alındı.
OKUL GRUBUNA SES KAYDI GÖNDERİP TEK TEK İSİM SAYDI
Bolu'da A.M.A., dün Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı.
Sesli mesajında, "Bana da yedi tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim." ifadelerini kullanan A.M.A isimli şüpheli, sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü okul müdürü ile 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.
Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OKULLARA SALDIRI PLANI PAYLAŞIMINA TUTUKLAMA
İstanbul'da yaşayan bir M.A. isimli çocuk yaştaki şüpheli ise okullara yönelik saldırı planı yaptığına yönelik bir paylaşım yaptı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.