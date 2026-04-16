Okulun WhatsApp grubuna tehdit mesajı: Ses kaydı gönderip, 10 öğrencinin ismini verdi

Bolu'da A.M.A., dün Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı.

Sesli mesajında, "Bana da yedi tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim." ifadelerini kullanan A.M.A isimli şüpheli, sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü okul müdürü ile 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.

Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.