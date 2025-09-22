Okuma yazma bile öğrenmeden Mozart'ın eserlerini çalmaya başladı... 6 yaşındaki Yusuf piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor

Okula gitmeyen Yusuf Işık'ın sevdiği parçaları hızlı bir şekilde öğrendiğini söyleyen Yerlikaya, "Ben önüne nota çözümlemeleri oluşturdum. Beğendiği şarkıların notalarını ezberledi. Doğal bir müzik algısı var, kulağı çok iyi, o kulağıyla bildiği şarkıların ritimlerini çok güzel yakalıyor. İlgi duyduğu parçaları öğrenmek için çalışıyor ve hızlı bir şekilde bitiriyor. Beethoven'den Mozart’tan beğendiği parçaları çalıyor. Son zamanlarda Yüzüncü Yıl Marşı’nı çok sevdiği için 'Baba ben bunu da çalmak istiyorum' dedi. Notalarını çözümledik. Oturup uzun süre çalıştı. En zorlandığı parçalardan biri oldu ama şimdi çalıyor, çalmaktan da büyük keyif alıyor." diye konuştu.