Okuma yazma bile öğrenmeden Mozart'ın eserlerini çalmaya başladı... 6 yaşındaki Yusuf piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor
Henüz okuma yazma bile bilmiyordu, 3,5 yaşında Beethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini çalmaya başladı. Minik piyanistin oyuncak bir piyano ile başlayan yolculuğu sahneye taşındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve piyanoyla ilk kez 3,5 yaşında tanışan Yusuf Işık Yerlikaya, henüz okuma yazma öğrenmeden duyduğu sesleri notaya döküp, Beethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini çalmaya başladı.