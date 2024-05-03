Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ifadelerinin ardından son sözleri sorulan F.E, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

“Vicdan azabı çekiyorum.” diyen sanık, tahliyesini istedi.