Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis

TFF 1. Lig'in 2022-2023 sezonunda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili yargılama süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, seyircilerin üzerine fişek atan F.E’ye 15 yıl hapis cezası verdi.

Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 1

Futbolda 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe-Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine fişek atan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.

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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 2

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ifadelerinin ardından son sözleri sorulan F.E, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

“Vicdan azabı çekiyorum.” diyen sanık, tahliyesini istedi.
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 3

Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık F.E’ye silahla kasten yaralamadan 11 yıl 3 ay, spor alanlarına yasak madde sokulmasından 2 yıl 1 ay ve müsabaka düzeninin bozulması suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 4

Mahkeme, tutuksuz 13 sanığın ise spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetti ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşmada 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 5

NE OLMUŞTU? 

Gürsel Aksel Stadı’nda 27 Kasım 2022’deki müsabakada yaşanan olaylar sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanık F.E’nin, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşlediği gerekçesiyle silahla kasten yaralama, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçlarından hapsi istenmişti.
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis - 6

Diğer sanıkların da spor alanlarına yasak madde sokulması, spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme ve müsabaka düzeninin bozulması gibi suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

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