Olaylı Göztepe-Altay derbisinde cezalar belli oldu: Fişeği ateşleyene 15 yıl hapis
TFF 1. Lig'in 2022-2023 sezonunda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili yargılama süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, seyircilerin üzerine fişek atan F.E’ye 15 yıl hapis cezası verdi.
Futbolda 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe-Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine fişek atan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.