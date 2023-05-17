Olaylı İzmir derbisi davasında tek tutuklu kaldı

TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Tanığın ardından söz alan tutuklu sanık Furkan Ersanlı, polis ekiplerince üzerinin arandığını savundu.



Ersanlı, "İzin almadan geçmedim. 'Aramam yapıldı' dediğim için güvenlik görevlisi bana izin verdi. Polisler zaten üzerimi aramıştı. Güvenlik görevlisinin bana 'Geçebilirsin' dediği güvenlik kameralarında da var. Bu olaydan ötürü çok üzüldüm. Katil de holigan da değilim. Sadece Altay'ı seven bir taraftarım. İzmir derbisini izlemek için oradaydım. 3 otobüsten farklı olana binsem bu olay yaşanmayacaktı. Fişeğin gittiği tribünde Göztepeli arkadaşlarım da var. Böyle bir amacım olsaydı arkadaşlarımın olduğu tribüne atmazdım. Meşale olduğunu sandığım için yaptım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm. Tamamen bir kaza yaşandı. Mehmet Bey'den bir kez daha özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti, ara karar açıkladı. Sanık Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.