Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç’nin de bulunduğu 12 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah adliyeye sevk edildi.
FIFA'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı