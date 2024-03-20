Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç’nin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FIFA'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı