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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç’nin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 1

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 2

Şüpheliler emniyetten hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 3

Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç’nin de bulunduğu 7 kişi daha sonra Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 4

38 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 5

FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA VAR MI?

Adalet Bakanı, “Futbolcularla ilgili soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 6

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 7
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 8
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 9
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi - 10
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