Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi

38 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.