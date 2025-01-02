Olaylı yılbaşı gecesi: İstediği olmayınca taksiyi gasp etti, kaza yaptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılbaşı gecesi alkolün dozunu kaçıran iki kişi, paraları olmadığı için taksiden indirildi. Başka bir taksiye binen şüpheliler, gidecekleri yere götürülmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine şahıslardan biri taksiyi gasp etti, kaçarken de kaza yaptı. Şüphelinin taksiyi kaçırdığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi eğlenen ve eve gitmek için taksiye binen 2 kişi, paralarının olmaması sebebiyle araçtan indirildi. Bu kez şahıslar başka bir taksiye bindi.