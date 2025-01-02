Olaylı yılbaşı gecesi: İstediği olmayınca taksiyi gasp etti, kaza yaptı

Aracını gasp eden şüpheliyi takip ettiğini ancak yakalayamadığını dile getiren Ahmet Gündoğdu, "Biz başka taksici arkadaşla şüpheliyi takip ederken kaybettik. Bunun üzerine geri döndük. O sırada da taksiyi kaçıran şahsın arkadaşı da biraz yaya ilerleyip başka bir taksiye binmiş. Şansımıza da bindiği araçta bizim durağın taksisiydi. Şüpheli Körfez'e gideceğini söylemiş. Şahsın sarhoş olmasından dolayı şoför parasının olup olmadığını sormuş. Şüpheli parası olmadığını, gittiği yerde paranın verileceğini söylemiş. Şoför arkadaşımız böyle bir çalışma sistemi olmadığını söyleyerek şahsı geri durağa getirmiş. Biz de arabamı kaçıran şahsı bulamayınca geri geldik. O sırada şahsın bizim ticari taksinin içinde oturduğunu gördüm. Onu getiren şoför arkadaşımız olayı bilmediği için yaşananları anlattım ve polis çağırdık. 9 senedir taksicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer taksici Muzaffer Çolak ise "Yılbaşı akşamı bir arkadaş aracıma bindi. Körfez'e gideceğini söyledi. Şahıs aşırı derecede alkollüydü. Arkadaştan biraz şüphelendim. İçkili olduğunu da görünce 'Senin Körfez'e gitmeye paran var mı?' dedim. Bana, ‘Abi oraya gidince arkadaşım verecek' dedi. Bunun üzerine onu durağa geri getirdim. Şahsı durağa getirdiğim an arabası kaçırılan arkadaşımız onu tanıdı ve hemen polisi çağırdı. Bizim olaydan haberimiz yoktu. Bu şahıs meğerse aracı gasp eden şahsın arkadaşıymış. Yanlışlıkla bizim aracımıza bindiği için şahsı bulduk" ifadelerini kullandı.