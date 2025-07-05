Öldürdüğü hayvanların derisinden elbise yapıp 7 ay ormanda saklandı
Denizli’de 29 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından ormana kaçan hükümlü, 7 ay farklı noktalara çadır kurarak saklandı. Hükümlünün, kışın donmamak için öldürdüğü hayvanların derisinden kendisine elbise yapıp soğuktan korunduğu belirlendi.
Denizli’de 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Faruk D.’nin Tavas ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda çadır kurarak saklandığı, yakalanmamak için sürekli olarak yer değiştirdiği, saklanmış olduğu ormanlık alanların sarp kesimlerine kenevir ektiği ve sürekli olarak bölgede silahla dolaştığı belirlendi.