Öldürdüğü hayvanların derisinden elbise yapıp 7 ay ormanda saklandı

Yakalanan Faruk D.’nin yapılan GBT sorgusunda 14 ayrı suç kaydının bulunduğu, 15 Nisan 2025 tarihinde bölgede bulunan bir bağ evinden hırsızlık yaptığı ve kötü hava şartlarından korunmak için ise ara sıra hırsızlık yaptığı bağ evinde saklandığı anlaşıldı. Yapılan bu tespit sonucunda, meydana gelen bir faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.