Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı hatalı bulundu
Bursa’da, özel bir diş kliniğine giden 5 yaşındaki Deniz Sönmez, biri kanal tedavisi olmak üzere dört dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Deniz'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporunda yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi. Raporda, diş hekimleri A.S. ve K.G.Y. ile Anestezi Uzmanı Dr. L.O.’nun, Sönmez’in ölümünde tıbbi uygulama hatası yaptıkları görüşü bildirildi.
Olay, 2023 Kasım ayında meydana geldi. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü.
Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla bir dişi çekilip, biri kanal tedavisi olmak üzere dört dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı.