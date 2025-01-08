Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü!

"YASAK OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPTILAR"

Tedavi sürecinde 5 bin TL ödediklerini belirten Aydın Sönmez, "Kanunlara göre bu işlem bu klinikte yapılamazmış, yasakmış. Yasak olduğunu bile bile yaptılar ve oğlumun ölümüne sebep oldular. Benim oğlumu daha çok para kazanmak için öldürdüler." diyerek isyan etti.