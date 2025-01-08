Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü!
Bursa’da, özel bir diş kliniğine giden 5 yaşındaki Deniz Sönmez, biri kanal tedavisi olmak üzere dört dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Deniz'in ölümü ile ilgili soruşturmada, 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının kusurlu olduklarının tespit edilmesinin ardından acılı baba Aydın Sönmez isyan etti. Sönmez, "Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü." dedi.
Bursa'da 2023 Kasım ayında, Elena ve Aydın Sönmez çifti, 5 yaşındaki çocukları Deniz'i diş ağrısı şikayetiyle özel bir diş kliniğine götürdü. Anestezi altında yapılan operasyonda çocuğun bir dişi çekildi, 4 dişine de dolgu yapıldı. Ancak narkozun etkisinin azalmasıyla çocuk fenalaşmaya başladı.
Eve döndükten sonra tekrar hastaneye kaldırılan çocuk çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.