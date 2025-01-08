Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü!

Bursa’da, özel bir diş kliniğine giden 5 yaşındaki Deniz Sönmez, biri kanal tedavisi olmak üzere dört dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Deniz'in ölümü ile ilgili soruşturmada, 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının kusurlu olduklarının tespit edilmesinin ardından acılı baba Aydın Sönmez isyan etti. Sönmez, "Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü." dedi.

Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 1

Bursa'da 2023 Kasım ayında, Elena ve Aydın Sönmez çifti, 5 yaşındaki çocukları Deniz'i diş ağrısı şikayetiyle özel bir diş kliniğine götürdü. Anestezi altında yapılan operasyonda çocuğun bir dişi çekildi, 4 dişine de dolgu yapıldı. Ancak narkozun etkisinin azalmasıyla çocuk fenalaşmaya başladı.

Eve döndükten sonra tekrar hastaneye kaldırılan çocuk çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 2

İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniği bir ay süreyle mühürlendi. Otopsi raporunda, çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildi.

Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 3

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda ise çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi. Raporda, sorumlulukları bulunan 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının uygulama hatası yaptıkları belirlendi. Sorumluluların ölüme sebebiyet vermek suçundan ifadelerinin alınması bekleniyor.

Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 4

"BİZİM İÇİN GEÇMEYEN BİR SÜREÇTİ"

Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan oğlunun otopsi raporunun incelenmesinin 14 ay sürdüğünü söyleyen Sönmez, "Bize 14 yıl gibi geldi. Sonunda rapor geldi. Adli tıp raporunu okuduğumda doktorların suçlu bulunduğunu gördüm. Şunu söylemek istiyorum. Belki çok düz mantık düşünüyorum ama benim oğlum 5 bin lira için öldürüldü. Bunu 14 ay sonra gelen raporlardan anladım" dedi.

Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 5

"YASAK OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPTILAR"

Tedavi sürecinde 5 bin TL ödediklerini belirten Aydın Sönmez, "Kanunlara göre bu işlem bu klinikte yapılamazmış, yasakmış. Yasak olduğunu bile bile yaptılar ve oğlumun ölümüne sebep oldular. Benim oğlumu daha çok para kazanmak için öldürdüler." diyerek isyan etti.

Öldüren diş çekimi | Acılı baba isyan etti: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü! - 6
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