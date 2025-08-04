Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü"

Helin'in bir arkadaşı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kınanı ben yaktım. Benimkini de sen yakacaktın. Neredesin Helin'im? Ben senin gelin olduğun hali ve o gelinliğinin sana kefen olmuş halini gördüm. Hani neredesin yoldaşım, sırdaşım, kardeşim? Bağrıma oturan ve cayır cayır yanan bir ateş var Helin'im. Sen öldün, benim çocukluğum, her şeyim seninle öldü."