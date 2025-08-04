Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü"
Diyarbakır'da birlikte yaşadığı erkek tarafından silahla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in kına gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Helin'in arkadaşının yaptığı paylaşım duygulandırdı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde 24 Temmuz'da gece saatlerinde kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren (19), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in (20) tabancalı saldırısına uğramıştı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, hastanede hayatını kaybetmişti.