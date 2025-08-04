Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü"

Diyarbakır'da birlikte yaşadığı erkek tarafından silahla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in kına gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Helin'in arkadaşının yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 1

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde 24 Temmuz'da gece saatlerinde kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren (19), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in (20) tabancalı saldırısına uğramıştı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, hastanede hayatını kaybetmişti.

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Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 2

Helin Eren'in cenazesi, Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Yakalanan Siyabend Şeker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 3

Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, öldürülmeden 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 4

"HER ŞEYİM SENİNLE ÖLDÜ"

Arkadaşları, öldürülen Helin Eren'in kına gecesi görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 5

Helin'in bir arkadaşı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kınanı ben yaktım. Benimkini de sen yakacaktın. Neredesin Helin'im? Ben senin gelin olduğun hali ve o gelinliğinin sana kefen olmuş halini gördüm. Hani neredesin yoldaşım, sırdaşım, kardeşim? Bağrıma oturan ve cayır cayır yanan bir ateş var Helin'im. Sen öldün, benim çocukluğum, her şeyim seninle öldü."

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 6

Görüntülerde; Helin Eren'in gülümsediği ve eğlendiği anlar yer aldı.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 7

İLAYDA İLE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ

Öte yandan Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da İlayda Alkaş'ı öldüren Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 8

Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu görüldü.

Katledilen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri: "Sen öldün, çocukluğum öldü" - 9

Siyabend Şeker'in, Cemal Alpaslan'a "Ağabey" diye hitap ettiği, ayrıca Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz’da annesine "İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı, ifade verdi." dediği öğrenildi.

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