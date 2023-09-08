Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor
Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz’ü öldüren Saygın Altınöz, duruşmada olayı tasarlamadığını iddia etti. Öldürülen kadının annesi Kezban Yılmaz ise Saygın Altınöz’ün peşlerine adam takıp haber yolladığını, kendilerini de ölümle tehdit ettiğini söyledi.
Mudanya’da yaşayan Saygın Altınöz, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Havva Altınöz’e 2022’de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir’e yerleşti.
Havva Altınöz, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.