Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor

Mudanya’da yaşayan Saygın Altınöz, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Havva Altınöz’e 2022’de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir’e yerleşti.

Havva Altınöz, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.