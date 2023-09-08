Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor

Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz’ü öldüren Saygın Altınöz, duruşmada olayı tasarlamadığını iddia etti. Öldürülen kadının annesi Kezban Yılmaz ise Saygın Altınöz’ün peşlerine adam takıp haber yolladığını, kendilerini de ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 1

Mudanya’da yaşayan Saygın Altınöz, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Havva Altınöz’e 2022’de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir’e yerleşti.

Havva Altınöz, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 2

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA ÖLDÜRDÜ

28 Mart günü tahliye edilen Saygın Altınöz, Balıkesir’in kırsal Çekirdekli Mahallesi’ne yerleşti.

İddiaya göre Saygın Altınöz, gizlilik kararına rağmen Havva’nın evini buldu. 27 Nisan’da Gündoğan Mahallesi’ne gidip, otomobili ile beklemeye başlayan Saygın Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabanca ile kendi aracına binen eşini başından vurdu.

Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 3

Hastaneye kaldırılan Havva Altınöz, 16 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınıp, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan Saygın Altınöz hakkında Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 4

“TASARLAMADIM, DENK GELDİ”

Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü.

Sanık Altınöz, ifadesinde, “Havva’nın başka biriyle ilişkisi vardı. Beni aldattığını öğrenince 1,5 yıl önce boşanma davası açtım. Bana hakaretlerde bulunmaya devam etti. Küfrediyordu, olayı tasarlamadım. O gün olay yerinden geçerken denk geldi; karşılaştık. Yine hakaretlerde bulundu, o nedenle öldürdüm. Pişmanım.” dedi.

Avukat Melike Azer ise “eşi tasarlayarak öldürülmeye teşebbüs” suçundan açılan davada, Havva Altınöz'ün ölümü sonrası “eşi tasarlayarak öldürme” suçundan savcılıkça ek iddianame verildiğini söyledi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Aralık’a ertelendi.
Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 5

Duruşma çıkışında konuşan Havva Altınöz'ün annesi Kezban Yılmaz ise sanık Saygın Altınöz’ün kendilerini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Kezban Yılmaz, “Ömür boyu hapisten çıkmasını istemiyorum. Bizi de öldüreceğini söylüyor, peşimize birilerini takmış. Bize bu şekilde haber yolladı.” diye konuştu.

Öldürülen Havva’nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor - 6
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