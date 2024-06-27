Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki saldırgan ile ona gözcülük yaptığı belirlenen kişinin sorgusu sürüyor. Saldırganın Mahir Çoğaç'ın eski öğrencisi olduğu iddiası yalanlandı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, cinayetin aileler arasındaki husumetten kaynaklandığını söyledi.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

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Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 2

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Camii'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Akse Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 3

Cenazede Çoğaç'ın yaşları küçük kızı ve oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cenazeye, Çoğaç ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 5

Mahir Çoğaç, dün Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 6

17 yaşındaki saldırgan ile ona gözcülük yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 7

"CİNAYETİN EĞİTİMLE, OKULLA, ÖĞRENCİLERİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Önal, törenin ardından gazetecilere, Çoğaç'ın ölümüyle sonuçlanan olayın okulla ve öğrencilerle alakalı olmadığını vurguladı.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 8

Mahir Çoğaç

Yakından tanıdıkları rahmetli müdür yardımcısının 18 yıldır ilçede görev yapan değerli bir eğitimci olduğunu dile getiren Önal, Çoğaç'ın herkes tarafından çok sevildiğini anlattı.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 9

Önal, Çoğaç'ın iyi bir baba ve iyi bir eğitimci olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı bulunmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur.

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 10

Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezun öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır."

Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 11
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 12
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 13
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 14
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 15
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 16
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 17
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 18
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 19
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 20
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 21
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 22
Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - 23
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