Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Önal, Çoğaç'ın iyi bir baba ve iyi bir eğitimci olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı bulunmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur.