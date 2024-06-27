Öldürülen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki saldırgan ile ona gözcülük yaptığı belirlenen kişinin sorgusu sürüyor. Saldırganın Mahir Çoğaç'ın eski öğrencisi olduğu iddiası yalanlandı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, cinayetin aileler arasındaki husumetten kaynaklandığını söyledi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.