"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Antalya'da, boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Eşinin daha önce de ölümle tehdit ettiği Fadim Temirhanoğulları'nın, kardeşine, 'Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır' dediği kaydedildi.
Olay 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesindeki bir sitede meydana geldi.
Fadim Temirhanoğulları'nın, eşi Savaş ile aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Bir çocuk annesi kadın iki hafta önce boşanmak için mahkemeye başvurmuş, üç aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları gece eşinin yanına gitti. Tabancayla 5 el ateş edip kaçtı.