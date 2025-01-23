"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da, boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Eşinin daha önce de ölümle tehdit ettiği Fadim Temirhanoğulları'nın, kardeşine, 'Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır' dediği kaydedildi.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 1

Olay 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesindeki bir sitede meydana geldi.

Fadim Temirhanoğulları'nın, eşi Savaş ile aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Bir çocuk annesi kadın iki hafta önce boşanmak için mahkemeye başvurmuş, üç aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları gece eşinin yanına gitti. Tabancayla 5 el ateş edip kaçtı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 2

SİLAH SESLERİNİ KABUS SANDI

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin 15 yaşındaki kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., sabah kalkınca annesini kanlar içinde gördü.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 3

Eve gelen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Savaş Temirhanoğulları ve arkadaşı F.İ.'yi saklandıkları yerde, suç aletiyle yakaladı.

Savaş Temirhanoğulları, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. ise serbest bırakıldı.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 4

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savaş Temirhanoğulları ve F.İ. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cinayetin nasıl işlendiğine dair ayrıntılar, iddianamede yer aldı. İddianamede, ikametin giriş kapısının kenarlarında zorlama izleri olduğu, kapı açma kolunda kan lekeleri ile evin içindeki merdivenlerde mermi kovanlarının bulunduğu ve çeşitli noktalarda mermi izlerine rastlandığı belirtildi.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 5

"KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Savaş Temirhanoğulları iddianamedeki ifadesinde, eşiyle evliliklerinde sıkıntılar olduğunu, maktulün psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, bir keresinde eşinin kalbine bıçak dayadığını öne sürdü.

Uzaklaştırma kararının ardından babasının evinde yaşadığını kaydeden Temirhanoğulları, eşinin kendisini aldattığını, olay günü F.İ.'den eşinin evine gitmek için yardım istediğini ve aşağıda beklettiğini belirtti.

Eve çıktığında ise Fadim Temirhanoğulları'nın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, ardından yatak odasındaki silahı alıp, eşine defalarca ateş ettiğini ifade etti.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 6

BABASININ ANNESİNİ ALDATTIĞINI YAKALAMIŞ

Fadim Temirhanoğulları'nın kızı İ.T. ise ifadesinde, yaklaşık 1 yıl önce babasının annesini aldattığını mesajla yakaladıklarını, annesinin aldatıldığı için babasıyla sürekli tartıştığını, tartışmalar sırasında babasının annesine 'Seni öldüreceğim' dediğini ve annesine şiddet uyguladığını ifade etti.

Fadim Temirhanoğulları'nın kardeşi C.A. ise Savaş Temirhanoğulları'nın ablasını aldattığını, çiftin anlaşamadıklarını, ablasının boşanmak istediğini ve 'Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır' dediğini belirtti.

"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - 7

EŞİNİ DAHA ÖNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

İddianamede Savaş Temirhanoğulları'nın ifadesinin, alacağı cezayı düşürmeye yönelik olduğu değerlendirmesi yapan savcılık, daha önce eşine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu, buna kızları İ.T.'nin de şahit olduğunu kaydetti. İddianamede, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği ifade edilen sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.

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