"Öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır!" Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

"KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Savaş Temirhanoğulları iddianamedeki ifadesinde, eşiyle evliliklerinde sıkıntılar olduğunu, maktulün psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, bir keresinde eşinin kalbine bıçak dayadığını öne sürdü.



Uzaklaştırma kararının ardından babasının evinde yaşadığını kaydeden Temirhanoğulları, eşinin kendisini aldattığını, olay günü F.İ.'den eşinin evine gitmek için yardım istediğini ve aşağıda beklettiğini belirtti.



Eve çıktığında ise Fadim Temirhanoğulları'nın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, ardından yatak odasındaki silahı alıp, eşine defalarca ateş ettiğini ifade etti.