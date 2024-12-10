Öldürüp asitle erittiler: Ölüm listesi hazırlanmış
Kocaeli'de tanınmış bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’ün öldürüldükten sonra asitte eritilerek cesedinin yok edildiği cinayete ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkan sanıklarından biri, diğer sanığı ölüm listesi hazırlamakla suçladı.
Kocaeli'de tanınmış bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’ün (56) öldürüldükten sonra asitte eritilerek cesedinin yok edildiği olaya ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı.
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tüm sanıkların, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azak’ın "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.