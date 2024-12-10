Öldürüp asitle erittiler: Ölüm listesi hazırlanmış

MAKTÜLE BENZEMEK İÇİN SAKALINI BOYATMIŞ

Olaydan sonra Nurhan Ör’e benzemek için sakalını boyatan ve güvenlik kameralarına Nurhan Ör'müş gibi görüntü verdiği belirlenen sanık Emrah Dakal ise Ferdi Gün’ün araması üzerine hat ve biber gazı tedarik ettiğini, olaydan bir gün önce de sakalını boyattığını anlattı.

Dakal, halıya sarılı haldeki cesedi gördükten sonra sanıklardan Ferdi'nin kendisine silah çekerek "Bunlar aramızda kalacak" dediğini anlatarak, "Uyuşturucu kullanıyorum, bunun etkisiyle ne yapacağımı bilemedim. Ferdi, ‘Nurhan’ın aracını Gebze’ye bırak, biri alacak’ dedi. Bana telefon verdi, imha etmemi söyledi. Ben de aracı bırakıp, telefonu atıp, eve gittim” dedi.