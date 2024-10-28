Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü

Adana’da 18 yaşındaki Baran Cengiz, bir kahvehanede başından vurularak öldürüldü. Cengiz’i vuran 17 yaşındaki F.B. isimli zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlı, olayın cep telefonu hırsızlığı nedeniyle yaşandığını, olay günü Cengiz ile küfürleştiklerini söyledi. F.B., “Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum.” dedi.

Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü - 1

Adana’da 18 yaşındaki bir genç, 17 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü.

Olay, 23 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Seyhan’da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü - 2

Kahvehanede oturan Baran Cengiz, sohbet ettiği arkadaşı F.B. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda F.B., belinden çıkardığı tabancayla Cengiz’i başından vurdu.

Baran Cengiz yere yığılırken, şüpheli F.B. kaçtı.

Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü - 3

Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz’i ambulansla hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan Cengiz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cengiz’in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.
Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü - 4

TARTIŞMANIN NEDENİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre önce Cengiz’in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz’in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi.

Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.’yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü - 5

Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, “Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, ‘Bekle geliyorum’ dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum.” diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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