Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü

TARTIŞMANIN NEDENİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre önce Cengiz’in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz’in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi.

Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.’yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.