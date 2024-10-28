Ölen 18, öldüren 17 yaşında! Arkadaşını başından vurarak öldürdü
Adana’da 18 yaşındaki Baran Cengiz, bir kahvehanede başından vurularak öldürüldü. Cengiz’i vuran 17 yaşındaki F.B. isimli zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlı, olayın cep telefonu hırsızlığı nedeniyle yaşandığını, olay günü Cengiz ile küfürleştiklerini söyledi. F.B., “Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum.” dedi.
Adana’da 18 yaşındaki bir genç, 17 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü.Olay, 23 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Seyhan’da meydana geldi.