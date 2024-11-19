Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu

İstanbul'da 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk arasında silahlı kavga çıktı. 14 yaşındaki çocuk vurularak yaşamını yitirdi. Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken hayatını kaybeden Selim Attal'ın 500 liralık borç için öldürüldüğü iddia edildi.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 1

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında silahla vurulan Selim Attal (14) hayatını kaybederken arkadaşı Samet ayağından vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 2

Ali isimli kişi alacağını tahsil etmek için borçlularının yanına giderken Suriye uyruklu Selim Attal (14), abisi Ahmet Attal ve Samet isimli arkadaşlarını yanına çağırdı. 500 liralık borcu tahsil etmek isteyen 4 kişi, karşı tarafla sokakta buluştu.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 3

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında çıkan alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce borçlu olan kişi aracında sakladığı silahı çıkartarak peş peşe ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Attal ağır yaralanırken şüpheli kaçmaya çalışan Samet isimli kişiyi de ayağından vurdu. Silahlı saldırgan ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 4

Sağlık ekipleri olay yerine bulunan 2 yaralıyı hastaneye götürürken Selim Attal hastanede hayatını kaybetti. Ayağında vurulan Samet isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine incelemelerde bulunurken kaçan 3 şüpheliden birinin yakalandığı öğrenildi.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 5

Hayatını kaybeden Selim A.'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 6

"HASTANEYE GİTTİĞİMDE ÇOCUĞUM ÖLMÜŞTÜ"

Oğlunu Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan Ala Attal, "Oğlum kendi halinde, okuldan eve gidip gelirdi. Biz aslen Suriyeliyiz, savaştan sonra geldik. Evden abisiyle birlikte çıkıyor. Hastaneye gittiğimde çocuğum ölmüştü. Bir kişi oğlumu silahla vurdu, ben nasıl oluyor anlamıyorum." dedi.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 7

"ADALET İSTİYORUM"

Baba Attal, Suriye'de savaş gördüklerini, orada bir şey olmadığını dile getirip "Buraya geldik ve burada öldü." diye konuştu. Baba, adalet istediğini söyledi.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 8

"ABİ KARDEŞ ÇOCUĞA YARDIMA GELİYORLAR"

İsmin vermek istemeyen bir kişi ise "Dün akşam bizim arkadaşları arıyorlar. 'Borcumu vermiyorlar gelin mevzu var' diyorlar. 500 lira için pisi pisine gidiyor. Selim ve Ahmet abi kardeş çocuğa yardıma geliyorlar. Kavga çıkıyor. Darp edilince yediremiyor. Silahı çıkartıp vuruyor." diye konuştu.

Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu - 9
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