Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu
İstanbul'da 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk arasında silahlı kavga çıktı. 14 yaşındaki çocuk vurularak yaşamını yitirdi. Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken hayatını kaybeden Selim Attal'ın 500 liralık borç için öldürüldüğü iddia edildi.
Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında silahla vurulan Selim Attal (14) hayatını kaybederken arkadaşı Samet ayağından vurularak yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi.