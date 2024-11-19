Ölen de öldüren de çocuk: 500 liralık borç için canından oldu

"ABİ KARDEŞ ÇOCUĞA YARDIMA GELİYORLAR"

İsmin vermek istemeyen bir kişi ise "Dün akşam bizim arkadaşları arıyorlar. 'Borcumu vermiyorlar gelin mevzu var' diyorlar. 500 lira için pisi pisine gidiyor. Selim ve Ahmet abi kardeş çocuğa yardıma geliyorlar. Kavga çıkıyor. Darp edilince yediremiyor. Silahı çıkartıp vuruyor." diye konuştu.