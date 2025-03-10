Ölen dedesinin ceketinden ilham aldı: Kıyafetleri böyle dönüştürdü
Çankırı'da vefat eden dedesinden kalan ve annesinin sakladığı ceketten ilham alan ahşap ustası kadın, ahşaptan kıyafetler yapıyor. Gerçek kıyafetlerden ayırt edilemeyen ahşap kıyafetler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Çankırı'da 19 yıldır ahşap işleme sanatıyla uğraşan Dilek Öcalan, geleneksel oyma tekniğiyle ahşaba hayat veriyor. Ihlamur ağacı kütlesini alıp modeli yanına koyarak ölçümler yapan ve çizimlerini gerçekleştiren usta, her eserine duygularını da işliyor.