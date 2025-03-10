Ölen dedesinin ceketinden ilham aldı: Kıyafetleri böyle dönüştürdü

Bu süreçte de yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor. Kıyafetler biraz da kişinin yerini alıyor. Eserlerimi insanlarla paylaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok sergiye katılıyorum. Bu işi ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim. Çünkü ahşap benim için bir tutku, o ıhlamur ağacının kokusuyla rahatlıyorum" dedi.