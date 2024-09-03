Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu?
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci'nin cenazesine ulaşamayan eşi Ozan Laleci, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini arıyor. Ozan Laleci, eşinin cenazesini bulabilmek için onun gerçek ailesine ihtiyacının olduğunu, anlattı.
Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti.
Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı.