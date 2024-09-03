Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu?

HAYALİ İZMİRMİŞ

Eşinin hayalinin İzmir'e taşınmak olduğunu ve vasiyet ettiği gibi kendisinin de İzmir'e taşındığını sözlerine ekleyen Laleci, "Meral, henüz sayıklamaya başlamadan önce şöyle bir cümle kullandı; "Seni bu saatten sonra toparlasa toparlasa İzmir toparlar. Senin yerinde olsam İzmir'de yaşarım."dedi.