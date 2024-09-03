Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu?

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci'nin cenazesine ulaşamayan eşi Ozan Laleci, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini arıyor. Ozan Laleci, eşinin cenazesini bulabilmek için onun gerçek ailesine ihtiyacının olduğunu, anlattı.

Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu? - 1

Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti.

Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı.

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Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu? - 2

Ozan Laleci, hastaneden çıkınca kimliksiz mezarlıkların açılması için eşinin anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi. Günler sonra DNA örnekleri verildi ama eşleşme sağlanamadı. Genç adam eşinin aslında evlatlık olduğunu savcıdan tesadüfen öğrendi.

Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu? - 3

GERÇEK AİLESİNİ ARIYOR

Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında arıyor.

Çaresiz adam onlardan DNA örneği almayı umuyor. Laleci, eşinin cenazesini bulabilmek için onun gerçek ailesine ihtiyacının olduğunu, anlattı. Ozan Laleci, depreme Antakya'da yakalandıklarını, yaşadıkları binanın yıkıldığını, karısıyla saatlerce enkaz altında kaldıklarını, karısının son anda bile "hangimiz çıkarsa geriye kalan bizim hayallerimizi gerçekleştirsin" dediğini metanetli davrandığını anlattı.

Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Büşra Meral Laleci'nin ailesi bulundu mu? - 4

HAYALİ İZMİRMİŞ

Eşinin hayalinin İzmir'e taşınmak olduğunu ve vasiyet ettiği gibi kendisinin de İzmir'e taşındığını sözlerine ekleyen Laleci, "Meral, henüz sayıklamaya başlamadan önce şöyle bir cümle kullandı; "Seni bu saatten sonra toparlasa toparlasa İzmir toparlar. Senin yerinde olsam İzmir'de yaşarım."dedi.

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