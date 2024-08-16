Ölen eşinin kayıp öyküsünün peşinde
6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Hala yakınlarının cenazelerini bulamayanlar var. Onlardan biri de Ozan Laleci. Hatay'da eşi kollarında öldü. Kendisi hastanedeyken eşinin cenazesi götürüldü ve sonrasında izine rastlanılmadı. Kimliksiz mezarları açtırmak isterken aslında eşinin ailesinin öz ailesi olmadığını öğrendi. Şimdi ise eşinin gerçek ailesinden DNA örneği bulmaya çalışıyor. Haber: Melike Şahin
Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti.
Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı.