Ölen eşinin kayıp öyküsünün peşinde

SAÇLAR KAYBOLDU

Ozan Laleci, eşinin arabaya dökülen saçlarını toplayıp savcılığa teslim etti. Savcılık saçların ona ait olup olmadığı net olmadığı için başka bir örnek daha istedi.

Ailesinin enkazından Büşra Meral Laleci'nin çocukluk saçları bulundu ve teslim edildi ancak bu kez savcılıkta kayboldu.