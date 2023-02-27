Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez"

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini bırakmadığı kare ile akıllara kazınan baba Mesut Hançer, söz konusu fotoğrafı çeken AFP muhabiri Adem Altan'a konuştu. Depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybettiğini anlatan Hançer, "Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." dedi.

Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 1

Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü depremin simge fotoğraflarından oldu.

Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 2

Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.

Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 3

Ankara'ya taşınan baba Mesut Hançer, söz konusu kareyi fotoğraflayan AFP fotomuhabiri Adem Altan'a konuştu. 

Kızı Leyla Irmak'ın melek olarak resmedildiği tabloyu eline alarak  o anları anlatan Mesut Hançer, "Elini bırakamadım çünkü kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" dedi.

Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 4

Depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybettiğini dile getiren Hançer, "Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." diye konuştu.

Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 5
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 6
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 7
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 8
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 9
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 10
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 11
Ölen kızının elini bırakmayan baba: "Bu acı tarif edilemez" - 12

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