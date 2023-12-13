Ölen motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu
İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili Göçer'in eşi, kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan da şikayetçi oldu. Göçer, Somali liderinin oğlundan da şikayetçi oldu.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’ın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazası gündemdeki yerini koruyor.