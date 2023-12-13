Ölen motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu

"NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCIDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Ayrıca Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından şikayetçi olduğunu belirten Göçer, "Kaza olduğu esnada talimatı veren nöbetçi Cumhuriyet Savcısından da şikayetçiyiz. Ayrıca konsolosluk aracının kullanımına tahsisinden sorumlu bu kişilerin araştırılmasını talep ediyorum. Bu kişilerden de şikayetçiyim." dedi.

Kazayla ilgili de "şikayetçi" olarak ifade veren Göçer, "Eşim bu mesleği özel çocuğum için seçmiştir. Genel olarak saat 12.00 civarında işe gitmekteydi. Eşim genelde kaskını evde takarak çıkardı. Çünkü kaskın içinde telefonuyla bağlantılı olan iletişim aracı intercom vardı. Ayrıca eşimin kaskı dört tarafından tam korumalı bir kasktı. Bütün motor ekipmanları tamdı. Motosikletine de kendine de yaşama da çok düşkün bir insandı. Herşeyi kuralına göre yaşanması gerektiğine inanıyordu. Trafik kurallarına uyan biriydi. Olay günü eşim dizliklerini takarak motorcu ayakkabısını, montunu ve bonesiyle kaskını takarak çıkmıştı." diye konuştu.