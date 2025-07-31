Ölmeden önce katilinin adını söyledi

SANIK BIÇAKLAMA İDDİASINI REDDETTİ

Ömer S. ise Talay'ın kızını rahatsız ettiğini, olay günü tartışma yaşandığını, ancak kendisine zarar vermediğini belirtti.

Ömer S., "İnfazım vardı, uzak durmaya çalıştım, bahçeye girdim. Seyit'i bıçaklayanın babası ve kardeşleri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Maktulün annesi Sevim Talay ise sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen olaya müdahale eden polis memuru, "Seyit'e 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, 'Ömer S.' dedi. Ben de şahsın hayati tehlikesi oluştuğundan dolayı 112'nin gelmesini istedim. Sonra şüphelileri gözaltına aldık." dedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde kullanılan bıçağın bulunamaması ve tarafların çelişkili ifadeleri nedeniyle 112 çağrı ve HTS kayıtlarının incelenmesine, sanık Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.