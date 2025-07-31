Ölmeden önce katilinin adını söyledi

Antalya'da Seyit Muhammet Talay'ın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. Talay'ın eski kız arkadaşının babası Ömer S., cinayet suçlamasını reddetti. Davada ifade veren bir polis memuru, "Seyit'e 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, Ömer S.'nin adını verdi." dedi.

Ölmeden önce katilinin adını söyledi - 1

Antalya'da Seyit Muhammet Talay'ın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor.

Olay, 25 Aralık 2024 günü Aksu'da meydana geldi.

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Ölmeden önce katilinin adını söyledi - 2

Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı.

Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği esnada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı.

Genç kızın babası Ömer S. ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Arbede esnasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı.

Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

Ölmeden önce katilinin adını söyledi - 3

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN ADINI SÖYLEDİ

Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer S. olduğunu ifade etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Ömer S. tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı.

Ömer S. ve kızları A.S, D.S. hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede; Ömer S., A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

Ölmeden önce katilinin adını söyledi - 4

Tutuklu sanık Ömer S. ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Olay günü maktulle yolda karşılaştıklarını belirten A.S., "Babam beni korumak için geldi. Kız kardeşim babamı tuttu. Ben de Muhammet'i araca bindirdim. Telefonunu alıp, ailesini aradı. Polisi biz aradık. Seyit araca bindiğinde yaralı değildi. Seyit'in kendi kendini yaraladığını düşünüyorum." dedi.

Ölmeden önce katilinin adını söyledi - 5

SANIK BIÇAKLAMA İDDİASINI REDDETTİ

Ömer S. ise Talay'ın kızını rahatsız ettiğini, olay günü tartışma yaşandığını, ancak kendisine zarar vermediğini belirtti.

Ömer S., "İnfazım vardı, uzak durmaya çalıştım, bahçeye girdim. Seyit'i bıçaklayanın babası ve kardeşleri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Maktulün annesi Sevim Talay ise sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen olaya müdahale eden polis memuru, "Seyit'e 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, 'Ömer S.' dedi. Ben de şahsın hayati tehlikesi oluştuğundan dolayı 112'nin gelmesini istedim. Sonra şüphelileri gözaltına aldık." dedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde kullanılan bıçağın bulunamaması ve tarafların çelişkili ifadeleri nedeniyle 112 çağrı ve HTS kayıtlarının incelenmesine, sanık Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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